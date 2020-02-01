واشنطن: سنواصل "الضغوط القصوى" على إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، السبت، إن قرار واشنطن برفع العقوبات عن إحدى وحدتين تابعتين لشركة ناقلات النفط الصينية "كوسكو" ليس مؤشرا على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخفف من سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها مع إيران.



وأضاف المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم ذكر اسمه، أنه: "هذا الرفع الإداري من على القائمة لا يجب أن يفسر خطأ باعتباره تغييرا في السياسة المتبعة.. حملتنا للضغوط القصوى مستمرة كما كانت.. سنفرض عقوبات على أي أنشطة تستوجب ذلك".

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ويمثل قرار رفع العقوبات عن الوحدة الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إلغاء جزئيا للعقوبة التي فُرضت على الشركة بسبب نقلها نفطا إيرانيا وجاء بعد أن تظلمت الصين من الإجراء خلال محادثات تجارية مع واشنطن.

وقالت الخزانة الأمريكية، الجمعة، إنها رفعت إدراج كوسكو شيبينج تانكر (داليان) من قائمة العقوبات لكن وحدة ثانية تابعة لشركة كوسكو ما زالت في القائمة.

والصين هي حاليا المستورد الكبير الوحيد في العالم للنفط الخام الإيراني على الرغم من إعادة ترامب فرض العقوبات من جانب واحد على صادرات طهران النفطية في 2018 بعد أن سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

ويأمل ترامب في تحد العقوبات من برنامج طهران للصواريخ الباليستية ومن نفوذها عبر الشرق الأوسط.