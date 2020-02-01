الصحف الإنجليزية: اصنعوا الحب.. لا للحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
تباينت عناوين الصحف البريطانية الصادرة أمس بين الاحتفال والحزن، وذلك في أول يوم بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وعنونت صحيفة «ذا صن» المؤيدة للخروج بـ»اصنعوا المغادرة لا الحرب»، وهي عبارة محورة للجملة الشهيرة «اصنعوا الحب لا الحرب»، فيما كان العنوان الرئيس لصحيفة «آي ويك إند»، التي تميل إلى تيار يسار الوسط «ماذا بعد؟».
وفي المقابل، اختارت صحيفة «جادريان» عنوانا لمقال افتتاحي بهذه المناسبة «اليوم الذي قلنا فيه وداعا»، مع صورة لكلب (بولدوج) يبدو حزينا وعبارة «سنفتقدكم بالفعل»، وانتهت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن «المشاعر المختلطة ليوم الخروج تظهر أن المملكة المتحدة لا تزال لا تعرف ما تريد».
وكتبت صحيفة «ديلي ميرور» في عنوانها الرئيس «ابنوا الآن بريطانيا العظمى التي وعدنا بها»، وكتبت صحيفة «تليجراف» المؤيدة للخروج تعليقا يقول «أنا فخور بنا للغاية في هذا اليوم»، فيما كتب الموقع الالكتروني لصحيفة «ميل» يقول «إنجاز الانسحاب».
ومن المنتظر أن تتفاوض لندن وبروكسل خلال الفترة الانتقالية المستمرة حتى نهاية 2020 حول اتفاقية تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الجانبين.
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