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بافاريا: يوم حزين.. سنفتقدكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن أسفه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال زودر في بيان لديوان حكومة الولاية أمس «هذا يوم حزين، سنفتقد البريطانيين للغاية في أوروبا».

وأكد زودر أنه يتعين الآن الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع بريطانيا، مضيفا أن ولايته تعتزم أن يكون لها تمثيل في لندن، موضحا أن هذه «السفارة البافارية» سيجري افتتاحها قبل الصيف المقبل، وقال «سنظل مرتبطين كأوروبيين».