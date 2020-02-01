شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ
أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن أسفه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال زودر في بيان لديوان حكومة الولاية أمس «هذا يوم حزين، سنفتقد البريطانيين للغاية في أوروبا».
وأكد زودر أنه يتعين الآن الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع بريطانيا، مضيفا أن ولايته تعتزم أن يكون لها تمثيل في لندن، موضحا أن هذه «السفارة البافارية» سيجري افتتاحها قبل الصيف المقبل، وقال «سنظل مرتبطين كأوروبيين».
كانت هذه تفاصيل خبر بافاريا: يوم حزين.. سنفتقدكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.