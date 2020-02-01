الدفاع المدني أنقذ مواطنين احتجزتهم الثلوج في شبروح

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أن عناصر ​الدفاع المدني​ أنقذوا عند السادسة إلا ثلثا من مساء اليوم، مواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل ​سيارة​ رباعية الدفع، في شبروح/فاريا- ​كسروان​، وعملوا على تأمين سيرهم بأمان. إضغط للمزيد

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