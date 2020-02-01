أبو شرف: لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون سلامة الغذاء

طالب نقيب أطباء ​لبنان​ في ​بيروت​ ​شرف أبو شرف​، ​رئاسة مجلس الوزراء​ ب"إصدار المراسيم التطبيقية لقانون ​سلامة الغذاء​، الذي صدر العام 2016، ولا يزال حبرا على ورق، والعمل على تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، حرصا ‏على صحة المواطن، ف​الأمن​ الغذائي هو أولوية، خصوصا بعد ​التلوث​، الذي بتنا نراه في الغذاء والماء والهواء والطبيعة"، مشددا على ضرورة "إعادة تفعيل وتطبيق القوانين في هذا الخصوص، ومنها الوصفة الطبية الموحدة، ومنع ​التدخين​ في الأماكن العامة".

ودعا أبو شرف إلى "إنشاء لجنة أو هيئة من اختصاصيين في ​وزارة الصحة​، ​وزارة الزراعة​، ​وزارة الاقتصاد​ ونقابتي الأطباء والصيادلة، تدرس ​الأدوية​ التي تستورد من الخارج، وتستعمل في الطب البيطري في لبنان، ضمن الشروط المعترف بها عالميا ودوليا، حفاظا على ​الصحة العامة​، ومنعا للتداعيات السلبية، التي قد تصيب المواطن عند الاستخدام المفرط أو الخاطئ، للمضادات الحيوية على سبيل المثال".