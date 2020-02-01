أبو شرف: لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون سلامة الغذاء

طالب نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، رئاسة مجلس الوزراء ب"إصدار المراسيم التطبيقية لقانون سلامة الغذاء، الذي صدر العام 2016، ولا يزال حبرا على ورق، والعمل على تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن، فالأمن الغذائي هو أولوية، خصوصا بعد التلوث، الذي بتنا نراه في الغذاء والماء والهواء والطبيعة"، مشددا على ضرورة "إعادة تفعيل وتطبيق القوانين في هذا الخصوص، ومنها الوصفة الطبية الموحدة، ومنع التدخين في الأماكن العامة".
ودعا أبو شرف إلى "إنشاء لجنة أو هيئة من اختصاصيين في وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد ونقابتي الأطباء والصيادلة، تدرس الأدوية التي تستورد من الخارج، وتستعمل في الطب البيطري في لبنان، ضمن الشروط المعترف بها عالميا ودوليا، حفاظا على الصحة العامة، ومنعا للتداعيات السلبية، التي قد تصيب المواطن عند الاستخدام المفرط أو الخاطئ، للمضادات الحيوية على سبيل المثال".
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