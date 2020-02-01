اشارت قناة الـ "LBC" إلى أنه "برز الحديث منذ أيام عن زيارة ولقاءات مرتقبة لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في ​السعودية​"، موضحة أن "الحريري موجود في ​باريس​".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الحريري في باريس رغم الحديث عن زيارة مرتقبة له إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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