أكد مستشار وزير ​الصحة​ محمد حيدر، في حديث تلفزيوني، ان "الوزارة تقوم بكل الاجراءات اللازمة في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي في ​بيروت​، وفرق الوزارة تقوم بفحص جميع الوافدين الى ​لبنان​، وخصوصًا القادمين من ​الصين​، وتمّ أخذ جميع المعلومات عن المسافرين وذلك لمتابعة حالتهم الصحية فيما بعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: نقوم بالإجراءات اللازمة في المطار ونفحص جميع الوافدين للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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