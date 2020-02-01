LBC: وفاة 4 أطفال لبنانيين بحادث سير في استراليا

افادت قناة الـ"LBC" عن وفاة 4 أطفال لبنانيين، ثلاثة منهم أشقاء، في اوتلاند شمال غربي ​سيدني​ - ​استراليا​ بعدما دهستهم ​سيارة​ رباعية الدفع أثناء ركوبهم ​الدراجات الهوائية​. من جهته كشف موقع lebaustralian أنه "تم إلقاء القبض على سائق السيارة، ليتبيّن أنه كان مخمورا".

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