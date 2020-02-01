مراكش.. متشردة تحاول ذبح شاب وترسله للمستعجلات في حالة خطيرة

أقدمت فتاة، عصر اليوم السبت، على محاولة ذبح شاب بسلاح أبيض بالقرب من المحطة الطرقية باب دكالة بمراكش.

وحسب مصادر “اليوم24” فإن المشتبه فيها كانت في حالة هيجان، عمدت على إصابة الضحية على مستوى العنق، أصيب خلالها بنزيف حاد .

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية تم نقله على وجه السرعة إلى قسم االعناية المركزة، بمستشفى ابن طفيل بمراكش.

هدا وعرف مكان الحادث حالة إستنفار، حيث تمكنت المصالح الامنية من توقيف الفتاة، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية حيث لازال أسباب الحادث مجهولة.