أقدمت فتاة، عصر اليوم السبت، على محاولة ذبح شاب بسلاح أبيض بالقرب من المحطة الطرقية باب دكالة بمراكش.
وحسب مصادر “اليوم24” فإن المشتبه فيها كانت في حالة هيجان، عمدت على إصابة الضحية على مستوى العنق، أصيب خلالها بنزيف حاد .
وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية تم نقله على وجه السرعة إلى قسم االعناية المركزة، بمستشفى ابن طفيل بمراكش.
هدا وعرف مكان الحادث حالة إستنفار، حيث تمكنت المصالح الامنية من توقيف الفتاة، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية حيث لازال أسباب الحادث مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مراكش.. متشردة تحاول ذبح شاب وترسله للمستعجلات في حالة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.