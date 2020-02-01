تركيا تستعد لتعقيم طائرة أرسلتها لإجلاء رعاياها من الصين

تستعد السلطات التركية لتعقيم الطائرة التي من المنتظر أن تصل أنقرة، مساء السبت، قادمة من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها وباء كورونا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الطائرة التي تجلي 42 شخصا من ووهان، بينهم 32 تركيا، ستهبط في مطار أتيمسغوت العسكري بأنقرة.

وأشارت إلى أنه عقب هبوط الطائرة سيتم تعقيمها من قبل فريق من الخبراء الكيميائيين والبيولوجيين التابعين لسلاح الجو التركي.

وأكد البيان بدء الاستعدادات اللازمة لتعقيم الطائرة والمستلزمات الموجودة فيها.

وجدد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، السبت، الإعلان على أنه لم يتم تشخيص أي إصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن قوجة، أن الطائرة الخاصة المرسلة لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، أقلعت وعلى متنها 42 شخصا.

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وأوضح الوزير التركي أن من بين هؤلاء الأشخاص، مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا، فيما تراجع 6 أشخاص عن قرار العودة بمحض إرادتهم.

و”كورونا الجديد” الذي بات يسمى بـ”فيروس ووهان” ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 259، وإصابة 11 ألف و791 شخص بينهم 1795 حالتهم خطيرة.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.