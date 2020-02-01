الرجاء يتغلب على فيتا كلوب في مباراة “شكلية”

نجح فريق الرجاء الرياضي في التغلب على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي لحساب منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.
وتغلب الرجاء بهدف دون مقابل في مباراة شكلية بعدما ضمن تأهله إلى محطة الربع خلال الجولة الماضية، عقب التعادل خارج القواعد أمام الترجي التونسي.
ويراهن الرجاء على مواصلة مشواره القاري بهدف ربط الماضي بالحاضر وحصد لقب قاري في أمجد المسابقات القارية، تنتظره الجماهير الخضراء بكثير من الترقب.
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