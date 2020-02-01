اقترح تنظيم الـ”كان” كل 4 سنوات.. إنفانتينو: التحكيم الإفريقي ما زال يعيش المشاكل

قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال اليوم الدراسي حول البنيات التحتية الكروية بإفريقيا، الذي تم نتظيمه اليوم السبت، بمركز محمد السادس السادس بسلا، إن التحكيم الإفريقي مازال يتخبط في المشاكل.

وأشار إنفانتينو، أن المشكل الأبرز للتحكيم في القارة السمراء، يتمثل في انعدام الثقة، مبرزا أن “الفساد” و”الرشوة” ما زالا في المسابقات الإفريقية، مؤكدا أن “فيفا” بدأ بالتعاون مع الكونفيدرالية الإفريقية للعبة “كاف”، في العمل على تجاوز هذه المشاكل، عبر تعيين 20 حكما إفريقيا بعقود احترافية للحد من هفواتهم.

واقترح رئيس الاتحاد الدولي، تنظيم كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات، حتى تأخذ المسابقة طابعا “موندياليا”، ناهيك عن جلبها امتيازات كثيرة، واستفادات كبيرة للقارة الإفريقية، وفي مقدمتها العائدات المالية، كما طالب بالاهتمام ببطولات الناشئين، وكرة القدم النسوية، وفق المتغيرات التي تعرفها في العالم.

وحدد إنفانتينو، 3 مجالات للنهوض بكرة القدم في إفريقيا، التحكيم، والبنية التحتية، ثم التنافس، مشددا على ضرورة تحويل الكلام إلى أفعال على أرض الواقع.