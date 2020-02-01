حددت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، موعدا لمؤجل “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي. وتنطلق فصول “الكلاسيكو” الموعود، فوق أرضية المجمع الأميري بالرباط، انطلاقا من الخامسة بعدما ثم تأجيله بسبب التزامات فريق الرجاء الرياضي بمشاركته القارية. “كلاسيكو” الجيش والرجاء يوم الأربعاء 12 فبراير بداية من الخامسة

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