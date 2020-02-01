الريال يتجاوز عقبة “الأتليتيكو” في “الكلاسيكو” ويعزز صدارته لـ “ليغا”

تجاوز فريق ريال مدريد الإسباني عقبة جاره أتليتيكو مدريد حينما تغلب عليه في مباراة “الكلاسيكو” بهدف دون مقابل حمل توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.
ونجح الريال في حسم نقاط المباراة، التي عززت صدارته لترتيب الدوري الاسباني، بعدما أفلح في توقيع هدف الفوز خلال النصف الثاني للمباراة، التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.
وعزز الريال صدارته المؤقتة لدوري الجارة الشمالية للمغرب ببلوغه النقطة 50، محلقا وحيدا في الصدارة، في وقت تجمد فيه رصيد الفريق الثاني للعاصمة مدريد في 37 نقطة، بعد خسارته اليوم للنقاط الكاملة لـ” الكلاسيكو”.
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