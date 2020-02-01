المشير حفتر يستقبل المبعوث الأممي لليبيا بمقر القيادة

السبت 1 فبراير 2020

المشير حفتر وغسان سلامة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى البلاد، غسان سلامة، في مقر القيادة.



وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، "التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة ، في مقرّ القيادة العامة - الرجمة".

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ولم يعط المكتب الإعلامي أو البعثة الأممية تفاصيل حول ما دار في اللقاء، ولكنه يأتي تزامنا مع اتهامات متبادلة بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس غربي البلاد، بانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في موسكو ثم في مؤتمر دولي ببرلين الشهر الماضي.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل 2019، معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجيش الوطني الليبي، في العاصمة طرابلس، إذ يسعى الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من "المليشيات والإرهابيين". بحسب وصفه.

وكان سلامة قد قال في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر الماضي، أن الجيش الوطني الليبي عزز قواته على طول الخط الأمامي في طرابلس بالأسلحة والمعدات والمشاة، بما في ذلك والمقاتلين الأجانب. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد رحلات الشحن، عدة مرات في اليوم، إلى مطار بنين وقاعدة الهديم الجوية في شرق ليبيا بشكل ملحوظ. وأوضح أننا نتحدث عن تسليم المعدات العسكرية للجيش الوطني الليبي.

وأضاف سلامة أنه تم كذلك جلب آلاف المقاتلين الأجانب الذين يدعمون حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، وتم نشرهم في المقدمة إلى جانب القوات الليبية".