شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع إصابات في انفجار وسط مدينة غزة والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 صورة ارشيفية أفاد مراسل وكالة "روسيا اليوم، في نبأ عاجل منذ قليل، بوقوع انفجار في منطقة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، وسط أنباء عن وقوع إصابات.





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