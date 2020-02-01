جمارك أبوظبي تطرح المزيد من التسهيلات للمتعاملين

السبت 1 فبراير 2020

خلصت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 8% من واردات الإمارة مسبقا خلال العام الماضي، في إطار جهود تعزيز كفاءة خدماتها وتطوير منظومة الأداء عبر منح مزيد من التسهيلات لقطاع المتعاملين والمستثمرين.



ووفقا للإحصاءات التي يصدرها نظام التخليص الجمركي "ظبي" فإن 8% من إجمالي عدد البيانات الجمركية المسجلة تم تخليصها قبل وصول البضائع إلى المنفذ الجمركي، حيث تسعى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إلى زيادة هذه النسبة إلى ما يزيد على 15% خلال العام الجاري 2020.

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وأتاحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خدمة التخليص المسبق لقطاع المتعاملين من خلال نظام التخليص الجمركي "ظبي" للشركات والمصانع الوطنية، بهدف توفير الجهد والوقت على قطاع المتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على العملية التجارية، ويسهم في تحسين نتائج إمارة أبوظبي في مؤشرات التنافسية الدولية، ومن ضمنها مؤشر التجارة عبر الحدود.

ويتلخص مفهوم التخليص المسبق في قيام المستورد أو من ينوب عنه بتسجيل معلومات البيان الجمركي وتقديمها للجمارك قبل وصول البضائع إلى المنفذ الجمركي، وهذا يتيح المجال للمتعاملين لإنهاء الإجراءات ودفع الرسوم الجمركية مسبقاً، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الجهات الرقابية عند الضرورة لاستكمال سير المعاملة.

وبعد استكمال الحصول على موافقات الجهات الرقابية وعند وصول الشاحنة إلى المنفذ الجمركي تتم عملية التفتيش الأمني ثم مطابقة بيانات الشحنة وإجراء الفسح الفوري عنها، بما يسهم في اختصار الوقت اللازم لتخليص الشحنات، ويسهم في تقليل التكاليف وزيادة فرص المنافسة للقطاعين التجاري والصناعي، كما يقلل من كلفة التخليص على الشركات، ويتيح لها الاعتماد على نفسها بدلاً من اللجوء إلى شركات التخليص لفسح البضائع نيابة عنها.