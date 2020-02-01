اليافعي يسخر مما أسمته القوات الحكومية انسحاب تكتيكي في نهم شرق صنعاء 

السبت 1 فبراير 2020

سخر الإعلامي الجنوبي، ياسر اليافعي، من تبرير القوات الحكومية مما أسمته بالانسحاب التكتيكي في نهم شرق صنعاء.



وأضاف السابقه، بأن انسحاب تكتيكي ألوية كاملة بما فيها من دبابات ومدافع وذخائر تكفي للقتال لمدة 5 سنوات.

وتابع "ومع ذلك هناك من يصدق مثل هذه الروايات التي هدفها الأساسي تسليح الحوثي واستمرار استنزاف التحالف".

وأشار إلى أن "الحوثي تحدث عن خيارات استراتيجية وهذه الخيارات تضمن اختراق التحالف بالعمق عن طريق الشرعية، وهذا ما حذرنا منه منذ سنوات واليوم بات واقع معاش ويراد نقله الى عدن".

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وبين أن "حصاد خمس سنوات كاملة في جبهات نهم والجوف بيد الحوثي وخلال ساعات فقط".

ومضى "المصيبة يقولك انسحاب تكتيكي ومن وزير دفاع الشرعية".

وأضاف "الى ابناء الجنوب جميعكم وكل من قاتل الحوثي احذروا القادم اخطر مما يتوقعه الجميع".

ومضى "كنا نتمنى تعزيز انتصارات عدن بخلق واقع جديد، لكن يبدو ان فشل مأرب سينقل الى عدن".

واختتم "يسجل لأبناء الجنوب ومعهم الامارات انهم عرفوا غدر وخيانة بعض اطراف الشرعية ولم يسمعهم أحد والنتائج الكارثية تتابع وربنا يكون بالعون".