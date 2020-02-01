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إعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد بأبوظبي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد بأبوظبي والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020

أعلنت إدارة جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم السبت، أن الداعية الشيخ وسيم يوسف لم يعد خطيبا أو إماما في الجامع الشهير.

 

ونشرت إدارة الجامع بيانا جاء فيه: بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير“. 

 

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وكان وسيم يوسف قد أشار، أمس الجمعة، إلى أنه تم تعيينه خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، ”إضافة إلى مهامه“.

 

وقال وسيم في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”قرار بتعيين د. وسيم يوسف إضافة لمهامه خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول رحمه الله.. شكرا قيادتي وشكرا لولاة الأمر حفظهم الله على هذه الثقة الغالية“.

 

ورغم أهمية جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول الذي عين وسيم يوسف خطيبا له، إلا أن معلقين إماراتيين لفتوا إلى أنه لن يكون الخطيب الرسمي أو الوحيد للجامع.

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