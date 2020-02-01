العثور على سجن سري تابع لمليشيات مصراتة في سرت

السبت 1 فبراير 2020

أعلن وليد العرفي رئيس المكتب الإعلامي والمتحدث باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي الليبي، اكتشاف سجن سري تابع لمليشيات مصراتة في سرت.



وقال العرفي، في تصريحات صحفية، الجمعة: "مليشيات مصراتة استولت على منزل لأحد الليبيين، وحولته لسجن ومقبرة"، مشيراً إلى أن الإدارة العامة وجدت لوحات معدنية خاصة بالمليشيا التابعة لمصراتة.

وأضاف: "وجدنا توكيلات تنازل لحسابات مواطنين لصالح المليشيا، وقسائم إيداع بنكي، وصوراً لبطاقات الفيزا ونماذج خاصة بوزارة الداخلية، وكتيبات خاصة بالوزارة كانت تستغلها المليشيات الإجرامية".

وتكثف الإدارة العامة للبحث الجنائي في سرت نشاطها لمتابعة تطهير المدينة التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي ومليشيات السراج.

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وتمكنت الإدارة العامة من القبض على الإرهابي مصطفى الزوبيك المصراتي، أحد المسؤولين بتنظيم داعش سابقاً في سرت، وجارٍ التحقيق معه.

وارتبط الزوبيك بتنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على المدينة، وتم تكريمه من التنظيم الإرهابي حينها لنشاطه في عملية التصوير.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني، أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد، وتحريرها من قبضة المليشيات، وقاعدة القرضابية الجوية قرب سرت، وميناء المدينة الساحلية.

ومدينة سرت لها أهمية استراتيجية خاصة؛ حيث إنها مدينة ساحلية تقع شمال ليبيا وتتوسط الساحل الواصل بين شرق ليبيا وغربها.

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 160 ألف نسمة معظمهم من قبيلة الفرجان، كما تعد عسكرياً نقطة متقدمة للجيش الليبي نحو مصراتة التي تبعد عنها 115 كيلومتراً فقط.