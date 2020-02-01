أبو رغيف: استهداف خمس مضافات لداعش في ديالى

أعلن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، السبت، عن استهداف خمس مضافات لعناصر تنظيم "داعش" في محافظة ديالى. وقال ابو رغيف قي تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إن "خلية الصقور وبالتعاون مع استخبارات محافظة ديالى ومكافحة الإجرام وطيران الجيش والقطعات الماسكة وبعد جهدٌ استخباري ومتابعة متميزة وخاصة تمكنوا من ضرب خمسة مضافات ببحيرة حمرين والخيلانبة ضمن مايسمى ولاية ديالى المفككة".



وأضاف أن "المضافات تضم محطات طاقة متنقلة وشبكة اتصالات وقبر لاحد قياداتهم المجرمة".



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