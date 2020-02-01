مجموعة منتجي الدواجن بالعراق يوجهون رسالة لمدير المنافذ الحدودية

وجاء في الرسالة التي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "منذ ستة اشهر ونناشدكم بحماية المنتج المحلي الوطني واليوم بدأ القطاع الخاص ينتعش وشغلت مشاريع الدواجن اكثر من مليونين عامل عاطل عن العمل".

وأضافت الرسالة "فوجئنا هذا اليوم بدخول برادات البيض من منفذ سومر ومنفذ الشيب بأعداد كبيرة بدون اجازات استيراد وبإمكانك إرسال لجنة لضبط تلك البرادات المهربة وجزء منها دخل الى الحدود العراقية والجزء الثاني من الجانب الإيراني"، مشيرة الى أن "البيض الإيراني مصاب بانفلاونزا الطيور وسوف تحدث كارثه بهذا القطاع".