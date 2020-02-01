واشنطن تعلق على تكليف علاوي برئاسة الحكومة

اكدت السفارة الاميركية في بغداد، السبت، أن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة، معتبرة أن ترشيح علاوي كرئيس وزراء جديد يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق الهدف.
وقالت السفارة في بيان أطلعت الخليج 365 على نسخة منه، "تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي"، معتبرة أن "ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف".
وأضافت أن "الولايات المتحدة تعتبر أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".
وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت (1 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.
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