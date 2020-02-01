اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة صوتية في ساحة الطيران وسط بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة الطيران وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية انفجرت، مساء اليوم، ضمن ساحة الطيران، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك معلومات بان الانفجار استهدف محلا لبيع مشروبات كحولية".
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