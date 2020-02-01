بالصور.. انطلاق تظاهرات قرب ساحة الحبوبي في ذي قار

تنشر الخليج 365، صوراً لانطلاق تظاهرات قرب ساحة الحبوبي في ذي قار. وقال مراسل السومرية، إن ساحة الحبوبي تشهد تظاهرات كبيرة رافضة لترشيح علاوي، مشيرا الى بدء عملية قطع الطرق بالإطارات المحترقة. وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت (1 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.

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