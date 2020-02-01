متظاهرون يقطعون طرقاً في الديوانية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين في محافظة الديوانية بدات بالتصعيد وأقدمت على قطع الطرق الرئيسية بحرق الإطارات رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء".

وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.

