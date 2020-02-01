متظاهرون يغلقون شارع المطار في النجف

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام عدد من المتظاهرين بإغلاق شارع المطار في محافظة النجف.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من الإطارات تم حرقها من قبل المتظاهرين قرب مطار النجف".
وأضاف أنه "تم إغلاق شارع مطار النجف ومجسر مستشفى الصدر".
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