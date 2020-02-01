أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام عدد من المتظاهرين بإغلاق شارع المطار في محافظة النجف. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من الإطارات تم حرقها من قبل المتظاهرين قرب مطار النجف". وأضاف أنه "تم إغلاق شارع مطار النجف ومجسر مستشفى الصدر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يغلقون شارع المطار في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.