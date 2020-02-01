اندلاع حريق داخل فندق وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق خلال دقائق اندلع داخل غرفة في الطابق الارضي من فندق عشتار شيراتون دون اي اصابات تذكر".

وأضافت أنه "بعد رجوع الفرق من موقع الشيراتون تم مشاهدة نيران مشتعلة داخل شقة في منطقة الكرادة وتمكنت الفرق من اخماد النيران داخل الشقة وانقاذ شخصين".

