ائتلاف الوطنية: لم نرشح اي شخص لرئاسة الحكومة

اعتبر ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، السبت، أنه لم يرشح اي شخص لرئاسة الحكومة.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لم نرشح احدا لرئاسة الوزراء ‏وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي وخاصة المتظاهرين السلميين".

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وأكد ائتلاف الوطنية أنه "لا يقبل بمرشح يملى به من خارج العراق"، مشيراً الى أن "حكومة تشكل خارج إرادة الشعب العراقي لن نكون معها".

وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.