الشرطة الأمريكية توقف عراقيا تتهمه بغداد بالانتماء للقاعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة إيقاف رجل في مدينة فينيكس بولاية أريزونا يتهمه العراق بأنه كان يتزعم مجموعة لـ"إرهابيي القاعدة" ويطالب بترحيله لمحاكمته على خلفية قتل شرطيين عام 2006.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان الجمعة، إن علي يوسف أحمد النوري (42 عاما) يقطن بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا.

وطالب العراق رسميا بترحيله لمحاكمته بتهمة قتل شرطيين في الفلوجة في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول عام 2006.

وبناء على طلب الترحيل العراقي، أصدر قاض أمريكي مذكرة إيقاف في 29 يناير/كانون الثاني الماضي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في اليوم التالي.

Advertisements

ومن المنتظر أن يصادق قاض على الترحيل، لكن يبقى القرار النهائي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ولا يزال غير معروف تاريخ وطريقة وصول النوري إلى الولايات المتحدة، وإن كان دخل بتأشيرة، لكن تحدث عنه المدعي العام بصفته "مقيما" في فينيكس.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن الاتهامات تبقى ادعاءات ما لم تثبتها المحكمة.