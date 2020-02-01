التيار الصدري يؤيد رئاسة علاوي لحكومة العراق

أبدى زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، السبت، تأييده لاختيار محمد علاوي رئيسا لوزراء العراق، مشيرا إلى أن "الشعب هو من اختاره" وأن هذه "خطوة جيدة" للبلاد.

واعتبر الصدر، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن الشعب العراقي هو من اختاره (علاوي) رئيساً للوزراء، فيما قرر منع كل من ينتمي له بأن يزج نفسه بالحكومة.

وقال: "اليوم سيسجل في تاريخ العراق أن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل.. وهذه خطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل".

وأضاف: "نحن الثوار ملزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي، من أجل إكمال الكابينة الوزارية المستقلة، النابعة من وإلى الشعب".

وتابع: "نأمل من علاوي ألا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة قواته الأمنية".

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وكان محمد توفيق علاوي أعلن في وقت سابق السبت، تكليفه من قبل الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال علاوي، في تصريحات صحفية، عقب تكليفه برئاسة الحكومة: "لولا تضحيات العراقيين لما حدث أي تغيير في البلاد".

وأضاف أن سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب، مشيراً إلى أن التظاهر والاحتجاج حق مكفول للشعب يجب حمايته ومحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء.

وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف التزامه بتحديد موعد الانتخابات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.

وأوضح علاوي أنه لن يسمح للكتل السياسية بفرض مرشحيهم على حكومته الجديدة.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الرابع على التوالي منذ انطلاقها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية، ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، وسط أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الإصابات.