جوتيريس يدعو لوقف "فوري" للمعارك غربي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت، إلى وقف "فوري" للمعارك في شمال غرب سوريا، مبدياً "قلقه البالغ" للتصعيد العسكري.

وجاء في بيان لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن "جوتيريس" يجدد التأكيد أن "الهجمات التي تستهدف مدنيين وبنى تحتية مدنية (..) غير مقبولة".

وأضاف أن "العمليات العسكرية التي تقوم بها الأطراف كافة؛ بما فيها العمليات الإرهابية، يجب أن تحترم القواعد الملزمة للحق الإنساني الدولي؛ بما فيها حماية المدنيين والمنشآت المدنية".

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وتابع المتحدث أن الأمين العام يعبر عن "قلقه البالغ للتصعيد العسكري القائم في شمال غرب سوريا، ويدعو إلى وقف فوري للمعارك".

وتواصل قوات الجيش السوري مدعومة بسلاح الجو الروسي منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، حملتها العسكرية في محافظة إدلب، التي لا تزال مجموعات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على أكثر من نصف مساحتها.

ووصلت القوات السورية، السبت، إلى مشارف بلدة سراقب من جهة الجنوب، بعد تراجعها ليلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.