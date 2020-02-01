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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عزل الشيخ وسيم يوسف من الإمامة والخطابة بجامع الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
أعلنت إدارة جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم السبت، أن الداعية الشيخ وسيم يوسف لم يعد خطيبا أو إماما في الجامع الشهير.
ونشرت إدارة الجامع بيانا جاء فيه: بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير“.
وكان وسيم يوسف قد أشار، أمس الجمعة، إلى أنه تم تعيينه خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، ”إضافة إلى مهامه“.
وقال وسيم في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”قرار بتعيين د. وسيم يوسف إضافة لمهامه خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول رحمه الله.. شكرا قيادتي وشكرا لولاة الأمر حفظهم الله على هذه الثقة الغالية“.
ورغم أهمية جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول الذي عين وسيم يوسف خطيبا له، إلا أن معلقين إماراتيين لفتوا إلى أنه لن يكون الخطيب الرسمي أو الوحيد للجامع.
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