حاكم دبي عن المملكة: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365

قال حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، إنه لا يوجد فرق بين السعودية والإمارات، مؤكدا أن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي.



وأضاف بن راشد أنه حضر إلى السعودية كسياحة لمشاهدة سباق القدرة والتحمل الذي تنظمه المملكة هذا العام ويشارك فيه نجله حمدان.

Advertisements

وتعليقا على فوز نجله حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة، قال "فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز".

وقال محمد بن راشد عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر"، "الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة ... فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز ... أدام الله المحبة والأخوة".

وفاز الفريق الإماراتى بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، ويقوده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والذى تسلم كأس المركز الأول بحضور والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، وبعد تسليم الجوائز للفرق الفائزة حمل حاكم دبى علم السعودية، فيما حمل المنظمون على الطرف الآخر علم الإمارات، تعبيرا عن وحدة البلدين الشقيقين حكومة وشعبا.

واحتفالا بالفوز بالمركز الأول فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل، ارتدى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تيشيرت بألوان وشعار علم المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ارتدائه قبعة مكتوب عليها حروف اسم المملكة باللغة الإنجليزية "KSA".

جاء هذا بعدما انطلقت، أمس الجمعة، فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل على مستوى العالم، والذى تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، بالتعاون مع الاتحاد السعودى للفروسية.