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المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك

شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا له رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني محمد باندي، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبة الأمين العام أمينة محمد، تأبينا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله، السلطان السابق لسلطنة عمان.

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل السلطان قابوس، ثم ألقيت كلمات من رئيس الجمعية العامة وأمين عام الأمم المتحدة والمجموعات الإقليمية لدى الأمم المتحدة، إضافة لدولة المقر الولايات المتحدة الأمريكية، استذكروا فيها محاسن الفقيد الراحل وجهوده الدولية في إحلال الأمن والسلام والمحبة والتعايش بين الجميع.