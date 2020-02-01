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259 وفاة تحول كورونا الجديد إلى وباء عالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

ارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين ليصل إلى 259 حالة وفاة، فيما قفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون أمس.

وقال مسؤولو الصحة في إقليم هوبي وسط الصين، وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا، إنه جرى تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة في الإقليم بمفرده، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة به إلى 7153 حالة، وأغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون شخص، وغيرها من المدن، ومن المتوقع أن ترتفع حالات الوفاة والإصابة في الصين مع إبلاغ الأقاليم الصينية الأخرى عن آخر حصيلة للضحايا لديها.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وتم اتخاذ القرار الذي يعد أعلى مستوى من التحذير، بعد ظهور حالات أولى مؤكدة بانتقال الفيروس بين البشر خارج الصين.

وكانت معظم الحالات الأولى المصابة بالفيروس خارج الصين لأشخاص كانوا قد سافروا من إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس، وتحركت بعض الدول لتقييد دخول أشخاص سافروا للصين في محاولة لوضع حد لانتشار الفيروس، وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة حالة طوارئ صحية وطنية في محاولة لوقف انتشار كورونا.

من جهتها، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اكتشاف الحالة رقم 12 من المصابين بفيروس كورونا الجديد.