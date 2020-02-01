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مركز الملك سلمان يرفه عن الأطفال الناجين من جحيم الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن رفه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن الأطفال الناجين من جحيم الحوثي، عبر رحلة ترفيهية لـ 27 طفلا من الأطفال الخاضعين للتأهيل النفسي والاجتماعي، إلى حديقة مأرب العامة ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن. وقال المركز إن الرحلة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال وقضائهم أوقاتا من المرح، في إطار سعي المركز المتواصل إلى الاهتمام بهم وبغيرهم من أطفال اليمن الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في صراعها المسلح. وفي الاتجاه نفسه وزع المركز أمس 560 حقيبة شتوية في مديرية شانقلا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، كما وزع 3,000 سلة غذائية عاجلة تزن 315 طنا، للمتضررين من الفيضانات فى أربعة مواقع بمدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18,000 فرد.



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