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الجيش اليمني يحقق تقدما كبيرا في جبهة تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، تعز

حققت قوات الجيش اليمني أمس تقدما ميدانيا جديدا في الجهة الشرقية لمدينة تعز، جنوب غرب اليمن، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأكد مصدر محلي السيطرة بشكل كامل على تلة المقرمي والتلال المجاورة لها المطلة على تباب الجعشاء والسلال، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، مشيرا إلى أن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي شرق المدينة، واستعادت السيطرة على مواقع عدة وألحقت خسائر كبيرة بالميليشيات.

وأفاد الناطق العسكري لمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، بأن قوات الجيش حققت انتصارات مهمة بعد أن خاضت معارك عنيفة، وتمكنت من السيطرة على التلال الحاكمة لمنطقة الحوبان، وهاجمت مواقع الميليشيات ودمرت دبابات وعربات عسكرية ومدافع واخترقت التحصينات الدفاعية، وسيطرت على تبة المقرمي الاستراتيجية التي تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادي صالة، كما تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالحوبان، ولفت إلى وجود خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

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ووعد الناطق العسكري لمحور تعز لوجود تحول كبير في مجرى المعركة، مشيرا إلى أنهم سيواصلون التحرير والتطهير والتأمين من جرائم القصف والقنص والتلغيم والتفخيخ.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد توثق لحظة اقتحام قوات الجيش مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، غرب مأرب، فيما حررت قوات الجيش بمساندة جوية من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عددا من المواقع المطلة على مديرية «مجزر»، القريبة من سلسلة جبال «الجرشب» المحاذية لجبال «يام»، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيات الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة.

ولقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمال مديرية المتون غرب الجوف. ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله «إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم وجرح آخرين».

من جهته شن محافظ المحويت الدكتور صالح سميع هجوما عنيفا على جماعة الحوثي، مؤكدا أنها حولت مناطق سيطرتها إلى مناطق تعذيب للمواطنين.

مشاهدات يمنية