شكرا لقرائتكم عصائب أهل الحق: لا علاقة لنا بقصف السفارة الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نأت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، السبت، بنفسها عن قصف مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل أيام.

وأطلق مجهولون 5 صواريخ كاتيوشا على محيط سفارة واشنطن داخل المنطقة الخضراء، وسقط بعضها على مبنى السفارة، وفقا لمصادر أميركية.

واتهمت حركة "عصائب أهل الحق"، جماعات موالية لواشنطن بتدبير الهجوم بهدف تأليب الرأي العام المحلي والدولي على الفصائل العراقية المناوئة، بحسب ما أعلنت الحركة.

وقال المتحدث باسم الحركة، محمود الربيعي، إن "الفصائل المعروفة التي شكلت جبهة المقاومة، وأبرزها العصائب وكتائب حزب الله العراقي، لا علاقة لها بضرب السفارة".

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وأضاف: "لدينا معطيات ومؤشرات بأن العملية وغيرها من تنفيذ جماعات مرتبطة بالأمريكان، وهدفها صناعة سخط شعبي وحكومي ودولي تجاه الحشد الشعبي وحركات المقاومة التي انبثقت عنها".

وشدد المتحدث على أن "هذه ليست بجديدة وكنا نتوقع، وما زلنا، أن يقوموا بأكثر منها. الحشد موقفه هو موقف الدولة العراقية الرسمي".

وفي 4 يناير/كانون الثاني الحالي، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، ميليشيات "عصائب أهل الحق"/ واثنين من قادتها/ على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ووصفتها بأنها ضمن وكلاء إيران في المنطقة.

وتعد "عصائب أهل الحق" إحدى الميليشيات المدعومة من إيران، وهي تعمل بشكل أساسي في العراق وسوريا، وتورطت الحركة في أعمال عنف طائفية، وجرائم حرب في كلا البلدين.