دولة عربية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل.. ورعب يجتاح الدول المجاورة.. آخر التطورات لحظة بلحظة

يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132.



وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تشخيص حالة جديدة واحدة في الدولة بالإصابة فيروس كورونا المستجد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".



وأوضحت الوزارة أن المريض يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمسة حالات فقط منذ ظهور فيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

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كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة: "نطمئن الجمهور بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جدا، خاصة وأن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة".

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.

وكانت وزارة الصحة في الإمارات، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في الصين.

وأضافت وزارة الصحة في بيان الأربعاء، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".