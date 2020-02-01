السلطات الإسرائيلية تمنع دخول 50 صينيا قادمين من موسكو بسبب الكورونا

أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن "منع 50 مواطنا صينيا قادمين من موسكو من دخول البلاد، وذلك في إطار التدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"، مشيرة الى ان "هذه الاجراءات اتخذت تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة الاسرائيلية".
هذا وأعلنت عدة دول وقف رحلات الطيران إلى الصين بسبب فيروس "كورونا" المستجد، في ظل بيانات صينية عن وفاة أكثر من مئتي شخص جراء الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس.
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