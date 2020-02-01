السلطات الإسرائيلية تمنع دخول 50 صينيا قادمين من موسكو بسبب الكورونا

أعلنت ​السلطات الإسرائيلية​، عن "منع 50 مواطنا صينيا قادمين من ​موسكو​ من دخول البلاد، وذلك في إطار التدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"، مشيرة الى ان "هذه الاجراءات اتخذت تماشيا مع تعليمات ​وزارة الصحة​ الاسرائيلية".

هذا وأعلنت عدة دول وقف رحلات الطيران إلى ​الصين​ بسبب فيروس "كورونا" المستجد، في ظل بيانات صينية عن وفاة أكثر من مئتي شخص جراء الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس.