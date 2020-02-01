خارجية الجزائر: تصريحات أردوغان لا تسهم بحل قضايا الذاكرة بين الجزائر وفرنسا

أعلنت وزارة الخارجية ​الجزائر​ية، "أنها تفاجأت بتصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ نسب فيه إلى ​رئيس الجمهورية​ ​عبد المجيد تبون​ حديثا أخرج من سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر"، مشددة على أن "المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة، لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر و​فرنسا​ لحلها".

هذا وكان ​اردوغان​ قد كشف في تصريحات أنه "طلب من تبون تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر، وان رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيء عن هذه المجازر، وان تبون قد كشف له بأن فرنسا قتلت 5 ملیون جزائري".