الصدر: الشعب هو من اختار توفيق علاوي رئيسا للحكومة وليست الكتل السياسية

أعتبر زعيم ​التيار الصدري​ ب​العراق​ ​مقتدى الصدر​، ان "الشعب هو من اختار تكليف ​محمد توفيق علاوي​ ل​تشكيل الحكومة​ وليست الكتل السياسية"، معرباً عن استعداده لـ"دعم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي". بدوره لفت علاوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "لولا شجاعة العراقيين ما كان ليحدث أي تغيير في البلاد"، مطالبا ​المتظاهرين​ بـ"الاستمرار في المظاهرات من اجل تحقيق كل المطالب"، واصفا نفسه بأنه "موظف لديهم"، موضحاً انه من "واجبه تنفيذ المطالب وتأمين الحماية بدل القمع وسلاح ​الدولة​ يجب أن يرفع بوجه من يرفع ​السلاح​ على المتظاهرين، وإذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيهم للوزارات سيترك التكليف فوراً".

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