أكد زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ عبر رسالة ارسالها للرئيس الصيني ​شي جين بينغ​، عن "تضامن بلاده قيادة وشعبا مع الشعب الصيني الشقيق، وأن الوضع الصحي الحالي في البلاد الذي سببه انتشار فيروس كورونا الجديد، محنة عائلة واحدة"، معرباً عن ثقته بأن "يتمكن ​الحزب الشيوعي​ الصيني و​حكومة​ البلاد وشعبها تحقيق الانتصارات المؤكدة في الكفاح ضد الفيروس"، متمنيا "الرخاء والسعادة للشعب الصيني"، لافتاً الى ان "​بيونغ يانغ​ أرسلت ​مساعدات​ مالية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من أجل مساعدة ​السلطات الصينية​ في التصدي للفيروس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يعرب عن تضامنه مع شي وشعبه في وجه كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.