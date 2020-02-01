قيومجيان: أين أجهزة الدولة من التهريب على الحدود؟

اشار الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "تهريب البندورة وخضار أخرى من ​سوريا​ جار على قدم وساق/ في بعض الأحيان ينجح الأهالي والثوار في منع بعض التهريب، ونسأل مع الناس: أين أجهزة ​الدولة​ والوزارات المعنية من التهريب على الحدود وأين ​الحكومة​ من حقوق المزارع اللبناني؟".

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