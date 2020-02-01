وفاة عريف في الجيش في حادث سير على طريق المروانية

توفي العريف في الجيش اللبناني "أ ، ع" في حادث سير مروع وقع ظهر اليوم على طريق المصيلح- المروانية.
وقد بدأت الأجهزة المعنية التحقيق بملابسات الحادث.
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