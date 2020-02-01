توفي العريف في ​الجيش اللبناني​ "أ ، ع" في ​حادث سير​ مروع وقع ظهر اليوم على طريق المصيلح- المروانية. وقد بدأت الأجهزة المعنية التحقيق بملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عريف في الجيش في حادث سير على طريق المروانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.