فقيه بحث مع مصطفى سعيد التعاون بين العمل الدولية والاتحاد العمالي

استقبل رئيس اتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، مسؤول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية المكتب الإقليمي للدول العربية- بيروت مصطفى سعيد، وجرى "بحث القضايا المشتركة واستمرار التعاون بين المنظمة والاتحاد في مختلف المجالات، وفي الاستشارات والمساعدات التي تقدمها المنظمة، وخصوصا في مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية المطروح في لجان المجلس النيابي للنقاش بمشاركة الاتحاد، وموضوع تعديل قانون العمل اللبناني".
هذا وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات "خصوصا في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها لبنان وعماله وشعبه".
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