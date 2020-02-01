فقيه بحث مع مصطفى سعيد التعاون بين العمل الدولية والاتحاد العمالي

استقبل رئيس اتحاد العمالي العام بالإنابة ​حسن فقيه​، مسؤول الأنشطة العمالية في ​منظمة العمل الدولية​ المكتب الإقليمي للدول العربية- ​بيروت​ مصطفى سعيد، وجرى "بحث القضايا المشتركة واستمرار التعاون بين المنظمة والاتحاد في مختلف المجالات، وفي الاستشارات والمساعدات التي تقدمها المنظمة، وخصوصا في مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية المطروح في لجان ​المجلس النيابي​ للنقاش بمشاركة الاتحاد، وموضوع تعديل ​قانون العمل​ ال​لبنان​ي".

هذا وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات "خصوصا في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها لبنان وعماله وشعبه".