نفذ حراكي ​كفررمان​ و​النبطية​ وقفات تضامنية مع ​فلسطين​ ورفضا ل​صفقة القرن​. ففي خيمة حراك كفررمان نظمت وقفة تضامنية مع فلسطين رفع خلالها المعتصمون اعلام فلسطين ولافتات منددة بصفقة القرن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حراكا النبطية وكفررمان نفذا وقفات رمزية رفضا لصفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.