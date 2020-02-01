نقابة مربي الدواجن: ملتزمون بتوجيهات وزير الزراعة لجهة السلامة الغذائية ومعايير الجودة

أكدت نقابة وتعاونية مربي الدواجن، "الالتزام الكامل بتوجيهات وزير ​الزراعة​ لجهة السلامة الغذائية ومعايير الجودة في تربية الدجاج"، مناشدة وسائل الإعلام "توخي الدقة في نقل ​الأخبار​ المتعلقة بهذا القطاع الغذائي الأساسي في ​لبنان​". وشددت على ان "ما تم تداوله لم يكن صحيحا بالكامل، فهناك قلة في هذا القطاع تعمل من دون أي مسوغ قانوني، وهي من يتحمل المسؤولية لجهة الاستعمال العشوائي لبعض العقاقير، ونحن نكافح هذه الظاهرة".

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