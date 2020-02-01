أبو فاعور:هل يعلم اللبنانيون ماذا يأكلون؟

علق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على "ما كتب اليوم في احدى ​الصحف الورقية​ حول احتواء بعض الدجاج على مضادات حيوية"، مذكراً ان "​وزارة الصحة​ في العام 2016 سبق وحاولت التصدي لهذا الخطر وشكلت مع وزير الزراعة حينها ​أكرم شهيب​ لجنة مشتركة للكشف على ​مزارع الدجاج​ وفحص رواسب ​المضادات الحيوية​ في اللحوم قبل نزولها إلى الأسواق، وما إن غادرنا وزارتي الزراعة والصحة بعد أشهر قليلة حتى دفنت اللجنة وأوقفت أعمالها كما تم الانتقام بعدها من حملة ​سلامة الغذاء​ وإيقافها"، متسائلاً "هل يعلم ​اللبنانيون​ ماذا يأكلون، وهل من يراقب سلامة غذائهم، وهل لا تزال الأسمدة والمبيدات المسرطنة ممنوعة أم عادت للدخول إلى الأسواق"؟.

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